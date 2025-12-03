Seznam společností
BenchSci Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Canada ve společnosti BenchSci se pohybuje od CA$78.4K do CA$110K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti BenchSci. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$61.4K - $71.4K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$56.7K$61.4K$71.4K$79.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti BenchSci podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti BenchSci in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$109,812. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BenchSci pro pozici Produktový designér in Canada je CA$78,437.

Další zdroje

