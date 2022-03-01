Adresář Společností
Bench Accounting
Bench Accounting Platy

Rozsah platů Bench Accounting se pohybuje od $56,060 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $199,826 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Bench Accounting. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $102K

Full-stack softwarový inženýr

Produktový designér
Median $76.5K
Zákaznický servis
$57.3K

Produktový manažer
Median $75K
Prodej
$56.1K
Vedoucí softwarového inženýrství
$200K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Bench Accounting je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $199,826. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Bench Accounting je $75,747.

