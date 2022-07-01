Adresář Společností
BEN
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

BEN Platy

Rozsah platů BEN se pohybuje od $109,450 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $224,400 pro Vedoucí datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BEN. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Datový analytik
$115K
Vedoucí datové vědy
$224K
Datový vědec
$109K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

The highest paying role reported at BEN is Vedoucí datové vědy at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BEN is $115,420.

Doporučené práce

    Pro BEN nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Abstract
  • Intersection
  • Intermedia
  • Mozilla
  • Genentech
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje