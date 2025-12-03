Seznam společností
Bemobi
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Bemobi Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in Brazil ve společnosti Bemobi se pohybuje od R$123K do R$169K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bemobi. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$24.4K - $28.9K
Brazil
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$22.5K$24.4K$28.9K$30.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Datový analytik příspěvků v Bemobi k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Bemobi?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Bemobi in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$168,625. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bemobi pro pozici Datový analytik in Brazil je R$123,170.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Bemobi

Související společnosti

  • Dropbox
  • Microsoft
  • PayPal
  • Flipkart
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bemobi/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.