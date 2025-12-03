Seznam společností
BELLA+CANVAS
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Lidské zdroje

  • Všechny platy Lidské zdroje

BELLA+CANVAS Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Nicaragua ve společnosti BELLA+CANVAS se pohybuje od NIO 206K do NIO 282K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti BELLA+CANVAS. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Lidské zdroje příspěvků v BELLA+CANVAS k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u BELLA+CANVAS?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Lidské zdroje nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti BELLA+CANVAS in Nicaragua představuje roční celkovou odměnu NIO 282,281. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BELLA+CANVAS pro pozici Lidské zdroje in Nicaragua je NIO 206,188.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro BELLA+CANVAS

Související společnosti

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bellacanvas/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.