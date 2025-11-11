Seznam společností
Bell Integrator
Bell Integrator Frontend softwarový inženýr Platy v Moscow Metro Area

Mediánový kompenzační balíček Frontend softwarový inženýr in Moscow Metro Area ve společnosti Bell Integrator činí celkem RUB 1.91M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Bell Integrator. Naposledy aktualizováno: 11/11/2025

Mediánový balíček
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Celkem za rok
RUB 1.91M
Pozice
Software Engineer
Základní
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Frontend softwarový inženýr ve společnosti Bell Integrator in Moscow Metro Area představuje roční celkovou odměnu RUB 2,637,053. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Bell Integrator pro pozici Frontend softwarový inženýr in Moscow Metro Area je RUB 1,910,332.

