Belden
Belden Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in India ve společnosti Belden se pohybuje od ₹2.67M do ₹3.72M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Belden. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$32.6K - $38.4K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$30.4K$32.6K$38.4K$42.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Belden?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Belden in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,724,363. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Belden pro pozici Finanční analytik in India je ₹2,673,901.

