Behavox
Behavox Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Canada ve společnosti Behavox se pohybuje od CA$84K do CA$119K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Behavox. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$69K - $81.8K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Behavox?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Behavox in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$119,284. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Behavox pro pozici Produktový designér in Canada je CA$84,017.

