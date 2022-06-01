Adresář Společností
Beekeeper
Beekeeper Platy

Rozsah platů Beekeeper se pohybuje od $121,787 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $294,000 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Beekeeper. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Datový vědec
$135K
Produktový designér
$294K
Softwarový inženýr
$122K

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Beekeeper est Produktový designér at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $294,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Beekeeper est de $135,256.

