BECU Platy

Rozsah platů BECU se pohybuje od $61,353 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $160,000 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BECU. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $160K
Obchodní analytik
$89.8K
Zákaznický servis
$61.4K

Provoz zákaznického servisu
$98.2K
Projektový manažer
$123K
Náborový pracovník
$104K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BECU je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $160,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BECU je $101,357.

