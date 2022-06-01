Adresář Společností
Beamery
Beamery Platy

Rozsah platů Beamery se pohybuje od $68,805 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $199,995 pro Obchodní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Beamery. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $116K

Backend softwarový inženýr

Full-stack softwarový inženýr

Péče o zákazníky
$142K
Lidské zdroje
$131K

Produktový designér
$68.8K
Produktový manažer
$76.6K
Náborový pracovník
$97.8K
Obchodní inženýr
$200K
Vedoucí softwarového inženýrství
$151K
UX výzkumník
$88.9K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Beamery je Obchodní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $199,995. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Beamery je $116,390.

Další zdroje