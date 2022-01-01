Seznam společností
Beachbody
Beachbody Platy

Platy ve společnosti Beachbody se pohybují od $116,000 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $208,950 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Beachbody. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $139K
Datový vědec
Median $116K
Produktový manažer
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Manažer softwarového inženýrství
$209K
Technický programový manažer
$170K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Beachbody je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $208,950. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Beachbody je $148,920.

