Seznam společností
BDO
BDO Platy

Platy ve společnosti BDO se pohybují od $8,150 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $179,295 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BDO. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $86.5K

Datový inženýr

Manažerský konzultant
Median $68.1K
Účetní
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Administrativní asistent
$91.8K
Obchodní analytik
$55.2K
Datový analytik
$79K
Manažer datové vědy
$87K
Datový vědec
$64.7K
Finanční analytik
$40.5K
Lidské zdroje
$77.6K
IT specialista
$42.9K
Investiční bankéř
$45.2K
Produktový manažer
$61.7K
Projektový manažer
$179K
Prodej
$113K
Architekt řešení
$62.5K

Datový architekt

Technický programový manažer
$135K
Chybí vám vaše pozice?

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BDO je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $179,295. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BDO je $68,082.

