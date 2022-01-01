Seznam společností
BD Platy

Platy ve společnosti BD se pohybují od $12,361 celkové roční kompenzace pro pozici Zakladatel na dolním konci až po $230,840 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BD. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $125K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zabezpečení kvality (QA)

Strojní inženýr
Median $95K

Inženýr kvality

Biomedicínský inženýr
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Obchodní analytik
Median $90K
Datový analytik
Median $97.5K
Datový vědec
Median $145K
Technický programový manažer
Median $205K
Projektový manažer
Median $110K
Prodej
Median $195K
Marketing
Median $212K
Produktový manažer
Median $126K
Účetní
$121K
Obchodní operace
$80.6K
Zákaznické služby
$25K
Elektrotechnický inženýr
$93.3K
Finanční analytik
$197K
Zakladatel
$12.4K
Geologický inženýr
$94.9K
Lidské zdroje
$186K
IT specialista
Median $200K
Produktový designér
$122K
Programový manažer
$124K
Personalista
$68.3K
Regulatorní záležitosti
$90.8K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$209K
Manažer softwarového inženýrství
$231K
Architekt řešení
$128K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BD je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $230,840. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BD je $122,400.

