Seznam společností
BCP
BCP Platy

Platy ve společnosti BCP se pohybují od $13,186 celkové roční kompenzace pro pozici IT specialista na dolním konci až po $75,745 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BCP. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $36K

Backend softwarový inženýr

Datový vědec
Median $43K
Obchodní analytik
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
IT specialista
$13.2K
Produktový manažer
$75.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BCP je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $75,745. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BCP je $36,005.

