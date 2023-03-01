Adresář Společností
BCLC
BCLC Platy

Rozsah platů BCLC se pohybuje od $55,302 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $94,033 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BCLC. Naposledy aktualizováno: 8/12/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $66.9K
Účetní
$59.1K
Finanční analytik
$55.3K

Lidské zdroje
$62.1K
Informatik (IT)
$70.2K
Produktový manažer
$94K
Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BCLC je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $94,033. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BCLC je $64,519.

