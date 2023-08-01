Seznam společností
BC Hydro
BC Hydro Platy

Platy ve společnosti BC Hydro se pohybují od $64,604 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $96,767 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BC Hydro. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Elektrotechnický inženýr
$89.1K
Lidské zdroje
$65.5K
Strojní inženýr
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Projektový manažer
$68.3K
Technický programový manažer
$96.8K
Časté dotazy

El puesto con mayor remuneración reportado en BC Hydro es Technický programový manažer at the Common Range Average level con una compensación total anual de $96,767. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BC Hydro es $68,290.

