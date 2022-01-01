Seznam společností
BBVA USA
BBVA USA Platy

Platy ve společnosti BBVA USA se pohybují od $59,352 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $177,383 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BBVA USA. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Datový vědec
$162K
Lidské zdroje
$59.4K
Softwarový inženýr
$86K

Manažer softwarového inženýrství
$177K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti BBVA USA je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $177,383. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti BBVA USA je $123,776.

