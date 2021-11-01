Seznam společností
BBK Electronics
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

BBK Electronics Platy

Platy ve společnosti BBK Electronics se pohybují od $49,757 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $233,171 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BBK Electronics. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Grafický designér
$96.7K
Marketing
$74.8K
Produktový manažer
$233K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Softwarový inženýr
$49.8K
Manažer softwarového inženýrství
$83.6K
UX výzkumník
$66.6K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BBK Electronics jest Produktový manažer at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $233,171. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BBK Electronics wynosi $79,175.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro BBK Electronics

Související společnosti

  • Google
  • Uber
  • Intuit
  • Roblox
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje