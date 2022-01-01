Seznam společností
BBC Platy

Platy ve společnosti BBC se pohybují od $23,231 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $137,102 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BBC. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $134K
Manažer softwarového inženýrství
Median $137K

Účetní
$52.1K
Obchodní analytik
$89.4K
Datový analytik
$69K
Datový vědec
$82.9K
Lidské zdroje
$66.3K
IT specialista
$64.7K
Strojní inženýr
$70.2K
Produktový designér
$23.2K
Architekt řešení
$121K
UX výzkumník
$62.7K
Časté dotazy

