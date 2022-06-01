Seznam společností
Basware
Basware Platy

Platy ve společnosti Basware se pohybují od $88,257 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb na dolním konci až po $112,535 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Basware. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Operace zákaznických služeb
$88.3K
Manažer produktového designu
$92.5K
Produktový manažer
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Basware je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $112,535. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Basware je $92,479.

