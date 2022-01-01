Seznam společností
Basis Technologies
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Basis Technologies Platy

Platy ve společnosti Basis Technologies se pohybují od $70,853 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $242,661 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Basis Technologies. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $96K
Datový analytik
$95.9K
Datový vědec
$73.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Marketing
$70.9K
Produktový manažer
$243K
Personalista
$88.4K
Prodej
$209K
Manažer softwarového inženýrství
$220K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Basis Technologies is Produktový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $242,661. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Basis Technologies is $95,938.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Basis Technologies

Související společnosti

  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • John Hancock
  • League
  • GEICO
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje