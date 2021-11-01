Adresář Společností
BARK
BARK Platy

Rozsah platů BARK se pohybuje od $125,000 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $179,100 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti BARK. Naposledy aktualizováno: 8/24/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $125K
Marketing
$141K
Produktový designér
$179K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti BARK je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $179,100. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti BARK je $140,700.

Další zdroje