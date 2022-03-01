Seznam společností
Babbel Platy

Platy ve společnosti Babbel se pohybují od $63,584 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $114,637 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Babbel. Naposledy aktualizováno: 10/16/2025

Softwarový inženýr
Median $87.9K

Frontend softwarový inženýr

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $115K
Obchodní analytik
$93.5K

Datový analytik
$63.6K
Lidské zdroje
$83.9K
Marketing
$70.7K
Produktový designér
$68.4K
Produktový manažer
$75.8K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Babbel je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $114,637. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Babbel je $79,850.

