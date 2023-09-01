Seznam společností
B. Braun Medical
B. Braun Medical Platy

Platy ve společnosti B. Braun Medical se pohybují od $47,923 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $150,750 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti B. Braun Medical. Naposledy aktualizováno: 9/4/2025

$160K

Obchodní analytik
$144K
IT specialista
$90.6K
Strojní inženýr
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Produktový manažer
$76.9K
Prodej
$47.9K
Architekt řešení
$130K
Časté dotazy

The highest paying role reported at B. Braun Medical is Strojní inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at B. Braun Medical is $110,142.

