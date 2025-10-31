Seznam společností
Ayar Labs
Mediánový kompenzační balíček Hardwarový inženýr in United States ve společnosti Ayar Labs činí celkem $175K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Ayar Labs. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025

Mediánový balíček
company icon
Ayar Labs
Hardware Engineer
San Jose, CA
Celkem za rok
$175K
Pozice
Senior Engineer
Základní
$175K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Ayar Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Ayar Labs in United States představuje roční celkovou odměnu $180,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ayar Labs pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $175,000.

