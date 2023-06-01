Ayar Labs Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Ayar Labs se pohybují od $115,575 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $316,410 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Ayar Labs. Naposledy aktualizováno: 10/15/2025

$160K

Hardwarový inženýr
Median $175K
Obchodní rozvoj
$316K
Softwarový inženýr
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Ayar Labs je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $316,410. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Ayar Labs je $175,000.

Další zdroje