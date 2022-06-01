Seznam společností
Aya Healthcare
Aya Healthcare Platy

Platy ve společnosti Aya Healthcare se pohybují od $110,744 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $237,180 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aya Healthcare. Naposledy aktualizováno: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Median $175K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $165K
Produktový designér
$111K

Projektový manažer
$131K
Personalista
$146K
Manažer softwarového inženýrství
$237K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Aya Healthcare je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $237,180. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aya Healthcare je $155,481.

Další zdroje