Seznam společností
Axonius
Axonius Platy

Platy ve společnosti Axonius se pohybují od $81,846 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $159,200 pro pozici Marketingové operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Axonius. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $140K

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $144K
Marketingové operace
$159K

Produktový manažer
$127K
Personalista
$81.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Axonius je Marketingové operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $159,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Axonius je $140,480.

