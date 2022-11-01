Adresář Společností
Avidbots
Avidbots Platy

Rozsah platů Avidbots se pohybuje od $92,263 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $121,187 pro Personální operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Avidbots. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

Softwarový inženýr
Median $93.7K
Personální operace
$121K
Produktový manažer
$92.3K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Avidbots je Personální operace at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $121,187. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Avidbots je $93,655.

