Seznam společností
Avid
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Avid Platy

Platy ve společnosti Avid se pohybují od $72,823 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $162,787 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Avid. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Produktový designér
$139K
Projektový manažer
$163K
Softwarový inženýr
$72.8K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Avid je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $162,787. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Avid je $139,300.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Avid

Související společnosti

  • Google
  • Intuit
  • Flipkart
  • Databricks
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje