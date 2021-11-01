Seznam společností
Aviatrix
Aviatrix Platy

Platy ve společnosti Aviatrix se pohybují od $81,397 celkové roční kompenzace pro pozici Úspěch zákazníků na dolním konci až po $301,500 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Aviatrix. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack softwarový inženýr

Síťový inženýr

Úspěch zákazníků
$81.4K
Obchodní inženýr
$219K

Architekt řešení
$302K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Aviatrix podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Najbolje plačana pozicija pri Aviatrix je Architekt řešení at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $301,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aviatrix je $233,200.

