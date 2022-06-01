Seznam společností
Avaya
Avaya Platy

Platy ve společnosti Avaya se pohybují od $21,134 celkové roční kompenzace pro pozici Technický spisovatel na dolním konci až po $218,900 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Avaya. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $21.8K
Finanční analytik
$181K
Produktový manažer
$112K

Projektový manažer
$34.3K
Personalista
$125K
Prodej
$219K
Manažer softwarového inženýrství
$149K
Architekt řešení
$128K
Technický spisovatel
$21.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Avaya je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $218,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Avaya je $125,424.

