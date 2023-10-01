Seznam společností
Avature
Avature Platy

Platy ve společnosti Avature se pohybují od $2,841 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby in Argentina na dolním konci až po $119,400 pro pozici Copywriter in United States na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Avature. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $20.1K
Copywriter
$119K
Zákaznické služby
$2.8K

IT specialista
$18.4K
Strojní inženýr
$41.4K
Produktový designér
$28.3K
Produktový manažer
$52.4K
Projektový manažer
$8.4K
Manažer softwarového inženýrství
$64.9K
Architekt řešení
$77.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Avature je Copywriter at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $119,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Avature je $34,882.

