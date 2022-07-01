Adresář Společností
AvantStay
AvantStay Platy

Rozsah platů AvantStay se pohybuje od $104,520 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí softwarového inženýrství na spodním konci do $122,400 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AvantStay. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Lidské zdroje
$107K
Softwarový inženýr
$122K
Vedoucí softwarového inženýrství
$105K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AvantStay je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $122,400. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AvantStay je $106,530.

