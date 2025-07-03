Seznam společností
Avantor
Avantor Platy

Platy ve společnosti Avantor se pohybují od $119,761 celkové roční kompenzace pro pozici Strojní inženýr na dolním konci až po $234,969 pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Avantor. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Prodej
Median $125K
Datový vědec
$201K
Marketing
$179K

Strojní inženýr
$120K
Produktový manažer
$151K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$235K
Softwarový inženýr
$201K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Avantor je Analytik kybernetické bezpečnosti at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $234,969. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Avantor je $179,100.

