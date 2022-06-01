Adresář Společností
Avant
Avant Platy

Rozsah platů Avant se pohybuje od $99,500 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $306,626 pro Vedoucí datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Avant. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $150K
Produktový manažer
Median $110K
Datový analytik
$101K

Vedoucí datové vědy
$307K
Datový vědec
$181K
Produktový designér
$99.5K
Vedoucí softwarového inženýrství
$285K
FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Avant, ir Vedoucí datové vědy at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $306,626. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Avant, ir $150,000.

