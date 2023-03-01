Auvik Networks Platy

Adresář Společností
Rozsah platů Auvik Networks se pohybuje od $47,916 v celkové kompenzaci ročně pro Informatik (IT) na spodním konci do $239,700 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Auvik Networks. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

Informatik (IT)
$47.9K
Produktový manažer
$240K
Softwarový inženýr
$82.5K

Vedoucí softwarového inženýrství
$139K
Technický writer
$65.7K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Auvik Networks gemeldet wurde, ist Produktový manažer at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $239,700. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Auvik Networks gemeldet wurde, beträgt $82,488.

