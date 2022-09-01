Adresář Společností
AutoTrader
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

AutoTrader Platy

Rozsah platů AutoTrader se pohybuje od $29,862 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $155,662 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti AutoTrader . Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $64.8K
Zákaznický servis
$29.9K
Datový vědec
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Produktový manažer
$98.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$156K
Architekt řešení
$105K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei AutoTrader gemeldet wurde, ist Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $155,662. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei AutoTrader gemeldet wurde, beträgt $83,961.

Doporučené práce

    Pro AutoTrader nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • SoFi
  • Apple
  • DoorDash
  • Square
  • Uber
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje