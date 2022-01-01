Adresář Společností
Autonomic
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Autonomic Platy

Rozsah platů Autonomic se pohybuje od $170,000 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $288,550 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Autonomic. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $170K
Informatik (IT)
$211K
Produktový manažer
$196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Vedoucí softwarového inženýrství
$289K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Autonomic is Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $288,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autonomic is $203,470.

Doporučené práce

    Pro Autonomic nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Lookout
  • RStudio
  • Datavant
  • Infoblox
  • ExtraHop
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje