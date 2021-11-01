Adresář Společností
Automox
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Automox Platy

Rozsah platů Automox se pohybuje od $119,400 v celkové kompenzaci ročně pro Manažer programu na spodním konci do $165,825 pro Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Automox. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $165K
Lidské zdroje
$129K
Produktový manažer
$166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Manažer programu
$119K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

据报道，Automox最高薪的职位是Produktový manažer at the Common Range Average level，年总薪酬为$165,825。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Automox的年总薪酬中位数为$147,175。

Doporučené práce

    Pro Automox nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Proofpoint
  • FireEye
  • HackerOne
  • InfluxData
  • Amobee
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje