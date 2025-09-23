Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Autodesk se pohybuje od $188K year pro M1 do $406K year pro M5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $300K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Autodesk. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:
33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)
33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)
