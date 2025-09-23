Seznam společností
Autodesk
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Autodesk Manažer softwarového inženýrství Platy

Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Autodesk se pohybuje od $188K year pro M1 do $406K year pro M5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $300K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Autodesk. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
M1
Supervisor
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
Associate Manager
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
Manager
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
Senior Manager
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (8.32% čtvrtletně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (8.32% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Manažer softwarového inženýrství nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Autodesk in United States představuje roční celkovou odměnu $450,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Autodesk pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $320,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Autodesk

Související společnosti

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje