Průměrná celková kompenzace Programový manažer in Singapore ve společnosti Autodesk se pohybuje od SGD 210K do SGD 299K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Autodesk. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměrná celková kompenzace

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

SGD 209K

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Autodesk in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 298,946. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Autodesk pro pozici Programový manažer in Singapore je SGD 210,276.

