Autodesk
  • Platy
  • Finanční analytik

  • Všechny platy Finanční analytik

Autodesk Finanční analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Finanční analytik in United States ve společnosti Autodesk činí celkem $326K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Autodesk. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Mediánový balíček
company icon
Autodesk
Financial Analyst
San Francisco, CA
Celkem za rok
$326K
Pozice
M4
Základní
$195K
Stock (/yr)
$86K
Bonus
$45K
Roky ve společnosti
6 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Autodesk?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Autodesk in United States představuje roční celkovou odměnu $370,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Autodesk pro pozici Finanční analytik in United States je $160,250.

Další zdroje