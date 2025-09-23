Seznam společností
Autodesk
Autodesk Obchodní rozvoj Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní rozvoj in Canada ve společnosti Autodesk se pohybuje od CA$95.1K do CA$135K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Autodesk. Naposledy aktualizováno: 9/23/2025

Průměrná celková kompenzace

CA$108K - CA$123K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CA$95.1KCA$108KCA$123KCA$135K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

CA$226K

Plán nabývání

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Autodesk podléhají RSUs 3letému plánu nabývání:

  • 33.3% nabývá v 1st-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 2nd-ROK (33.30% ročně)

  • 33.3% nabývá v 3rd-ROK (33.30% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní rozvoj ve společnosti Autodesk in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$135,145. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Autodesk pro pozici Obchodní rozvoj in Canada je CA$95,060.

