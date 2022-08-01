Auto-Owners Insurance Platy

Adresář Společností
Rozsah platů Auto-Owners Insurance se pohybuje od $55,720 v celkové kompenzaci ročně pro Obchodní analytik na spodním konci do $107,100 pro Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Auto-Owners Insurance. Naposledy aktualizováno: 8/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $71K

Full-stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$55.7K
Rozvoj obchodu
$56.3K

Datový vědec
$89.6K
Marketing
$107K
Produktový designér
$79.6K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$90.8K
Architekt řešení
$101K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Auto-Owners Insurance je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $107,100. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Auto-Owners Insurance je $84,555.

