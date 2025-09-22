Seznam společností
Aurora
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Personalista

  • Všechny platy Personalista

Aurora Personalista Platy

Průměrná celková kompenzace Personalista in United States ve společnosti Aurora se pohybuje od $138K do $201K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aurora. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$158K - $180K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$138K$158K$180K$201K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Personalista příspěvků v Aurora k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Aurora podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Aurora podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Personalista nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalista bei Aurora in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $200,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Aurora für die Position Personalista in United States beträgt $137,700.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Aurora

Související společnosti

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje