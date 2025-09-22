Seznam společností
Aurora
Aurora Projektový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in United States ve společnosti Aurora se pohybuje od $218K do $305K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aurora. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$237K - $287K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$218K$237K$287K$305K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Aurora podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Aurora in United States představuje roční celkovou odměnu $305,080. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Aurora pro pozici Projektový manažer in United States je $218,290.

