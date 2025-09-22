Seznam společností
Aurora
Aurora Produktový designér Platy

Kompenzace Produktový designér in United States ve společnosti Aurora činí $170K year pro P6. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aurora. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměrná celková kompenzace

$150K - $178K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$139K$150K$178K$190K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

