Kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Aurora se pohybuje od $250K year pro P6 do $305K year pro P7. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $244K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Aurora. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Aurora podléhají Options 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
